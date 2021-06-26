وزارة الصحة تذكر بالمراكز المعتمدة لماراتون اليوم

تذكر وزارة الصحة العامة، في بيان، بأن ماراتون فايزر الذي يستمر حتى الخامسة من مساء اليوم السبت لمواليد 1971 وما دون (من يبلغون خمسين عاما وما فوق)، محدد فقط في مراكز التلقيح التالية: الصليب الأحمر - سيتي مول الدورة، مستشفى عين وزين، إتحاد بلديات بعلبك، إتحاد بلديات الهرمل، مستشفى أطباء بلا حدود - بر الياس، مركز التحصين في جامعة البلمند - الكورة، مركز أطباء بلا حدود - مركز الصفدي الثقافي - طرابلس، المستشفى الإسلامي الخيري، مستشفى جزين الحكومي، مستشفى الخروبي في الصرفند.وتدعو الوزارة الفئة المستهدفة إلى التوجه إلى أقرب مركز ممكن من هذه المراكز المحددة أعلاه للحصول على اللقاح.