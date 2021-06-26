اطلاق نار في محطة وقود في المية ومية واشكال في عين الحلوة

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن محيط مدينة صيدا شهد بعد ظهر اليوم، اطلاق نار في محطة وقود عند محلة طلعة المية ومية، نتيجة اشكال بين مواطنين كانوا ينتظرون دورهم في طابور السيارات على خلفية أحقية تعبئة البنزين، كما وقع اشكال فردي في حي المنشية داخل مخيم عين الحلوة.