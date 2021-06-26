في فرنسا...محام لبناني يختير كمحامي العام في مجال مكافحة الفساد والحوكمة

أختير المحامي اللبناني الفرنسي كريستيان ضرغام في فرنسا محامي العام ٢٠٢٢ في مجال مكافحة الفساد والحوكمة من قبل زملائه المحامين المختصين في هذا الشأن.

ويعتبر هذا التصنيف من أبرز التصنيفات الدولية في مجال المحاماة وهو يميّز الأستاذ ضرغام بعد أن ميّزه تصنيف chambers خلال الأربع سنوات الأخيرة.