كهرباء جبيل: لضرورة التقنين الذاتي حتى انتهاء هذه الفترة الصعبة

جددت شركة كهرباء جبيل في بيان، تذكير مشتركيها ب "ضرورة التقنين الذاتي مع ازدياد ساعات التقنين وارتفاع سعر الدولار الاميركي ومعه ارتفاع اسعار المازوت".ولفتت المواطنين ضمن نطاقها الى ضرورة "تخفيض الاشتراك بالعداد او الديجنتور دون أي مقابل وتركيب 3, 4,5او 6 امبير"، مشيرة الى أنه "لا لزوم لاي اشتراك يزيد عن 10 أمبير".وأكدت "أهمية التعاون بين الشركة ومشتركيها، حتى انتهاء هذه الفترة الصعبة التي يمر بها الشعب اللبناني".