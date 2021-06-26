"الوطني الحر" يصدر بيانًا يتعلق بحركة أمل

صدر عن اللجنة المركزية للاعلام في "التيار الوطني الحر" البيان الآتي: "افساحا في المجال أمام السيد حسن نصرالله للنجاح في مسعاه الحكومي، ورغبة من التيار الوطني الحر بتأليف الحكومة في أسرع وقت ممكن، يطلب التيار من مناصريه وقف أي تراشق اعلامي مع حركة أمل".