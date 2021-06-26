بيان من "مياه بيروت وجبل لبنان" يتعلق بـ"التقنين القاسي"

أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان أن "التقنين القاسي في التغذية بالمياه في عدد من المناطق الخاضعة لصلاحيتها، ولا سيما كسروان والمتن والشوف، يعود إلى التقنين الحاصل في الكهرباء وشح مادة المازوت، حيث تسلمت المؤسسة ربع الكمية التي تحتاج إليها لتشغيل المحطات والمولدات".وتؤكد المؤسسة أن "فرقها، ورغم الظروف الصعبة الراهنة، موجودة على مدار ساعات النهار لمواكبة ما أمكن من حاجات وإعادة التغذية بالمياه إلى ما كانت عليه فور توافر الظروف التشغيلية اللازمة".