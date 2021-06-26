لبنان

مصلحة الليطاني: إنجاز عطل طرأ على الشبكة الرئيسية في عين الدلب

Lebanon 24
26-06-2021 | 11:09
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 أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، دائرة مشروع ري صيدا - جزين في لبعا، في بيان، "حصول عطل في بلدة عين الدلب، على الشبكة الرئيسية للبلدة قياسها 125 ملم (5 إنش) قبل نقطة Outlet ED10 بمسافة 50 مترا، وعملت فرق الصيانة في دائرة المشروع على إنجاز أعمال الصيانة المطلوبة، بالتعاون مع بلدية عين الدلب التي أمنت على عاتقها الحفارة والحفريات، فيما قامت المصلحة بتأمين القطع اللازمة والتلحيم والتركيب، وسيعاد ضخ المياه على الشبكة اليوم في الفترة المسائية، بعد تبريد مكان التلحيم، من نقطة ال Vi 5-6/8 الموجودة في بلدة القرية" .
المصدر: الوكالة الوطنية
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