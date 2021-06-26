اجتماع في دارة ارسلان يضم حنبلاط ووهاب

وصل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط والوزير السابق وئام وهاب الى دارة النائب طلال ارسلان في خلدة، حيث من المتوقع أن يعقد اجتماع درزي لبحث آخر المستجدات على الساحة الداخلية اللبنانية.