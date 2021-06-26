حركة أمل: لوقف السجالات

صدر عن المكتب الاعلامي المركزي لحركة أمل البيان التالي:

"لما كنا دوماً من الحريصين على عدم الدخول في سجالٍ مع أي طرف داخلي، وكنا في موقع الرد على تصريحات وتغريدات تستهدف الرموز والقيادات، وبعد بيان التيار الوطني الحر الأخير، نطلب من جميع المناصرين وقف كل أشكال السجالات الإعلامية مع التيار الوطني الحر".