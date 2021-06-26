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لبنان
بزي: البطاقة التمويلية ستقر الأسبوع المقبل
Lebanon 24
26-06-2021
|
18:37
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اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي بزي، خلال استقباله وفودا شعبية وبلدية وتربوية في بنت جبيل، أن "المواطن اللبناني يذل يوميا للحصول على حقوقه الأساسية، ويبدو أن فصول المهانة مستمرة بسبب سياسة الانكار والمكابرة والعناد وقلة المسؤولية- الأخلاقية لدى البعض المفترض من بيدهم زمام تحرير الوطن والمواطن من نار جهنم وبئس المصير".
وأكد بزي "استمرار الرئيس نبيه بري في جهوده التي تحظى بدعم الأكثرية الساحقة من اللبنانيين ومباركة عربية وخارجية من أجل مصلحة البلاد والعباد، من خلال الممر الاجباري للانقاذ عبر حكومة تلتزم تنفيذ برنامج اصلاحي وتفاوض صندوق النقد الدولي وتستعيد الثقة الداخلية والعربية والدولية".
وأضاف: "إن البطاقة التمويلية ستقر الأسبوع المقبل"، مشيرا الى "طلب اللجان المشتركة النيابية من حكومة تصريف الأعمال تقديم خطتها الواضحة والمدروسة بشأن رفع الدعم".
وكان بزي تابع مع مدير منشآت الزهراني زياد الزين موضوع تأمين المازوت لقضاء بنت جبيل وللمدينة. كما تابع أوضاع مزارعي العنب مع النواب ميشال ضاهر وشوقي الدكاش الذين يطالبون بتأمين أسواق بديلة.
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