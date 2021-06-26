ترك سيارته وسط الطريق العام في سير الضنية... هذا ما كتبه عليها

أقدم أحد المواطنين في بلدة سير- الضنية على ركن سيارته وسط الطريق العام في البلدة أمام محطة هوشر للمحروقات، وتركها بعدما كتب على زجاجها الخلفي عبارة "مقطوع من البنزين".



تجدر الإشارة إلى أن المحطة المذكورة كانت قد أغلقت أبوابها قبل يومين وتوقفت عن العمل، بعد إشكالات عدة وقعت بين مواطنين بسبب خلافات على أفضلية ملء خزانات سياراتهم بالوقود.