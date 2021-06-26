لبنان

مداهمات بالجملة لأصحاب المحطات... هذا ما جرى في مرجعيون والكورة

Lebanon 24
26-06-2021 | 11:56
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داهمت دورية من مكتب امن الدولة كافة محطات المحروقات في قضاء مرجعيون واجبرت من يمتلك مخزون بنزين توزيعه على المواطنين.
تزامنا، نفذ مفتشو وزارة الاقتصاد جولة على محطات المحروقات في الكورة وعمدوا على تسطير محضر ضبط بحق صاحب محطة في كفرعقا لامتناعه عن بيع البنزين رغم تواجدها في الخزانات واجباره على بيعها للمواطنين، كما وجهوا انذارا لآخر في دده لبيعه البنزين في غالونات.
وأشارت المعلومات الى ان مداهمات واسعة ستنفذها الاجهزة الامنية خلال الساعات المقبلة للتأكد من نفاذ المخزون قبل التسليم على الجدول الجديد
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