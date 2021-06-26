ارتفاع عدد ضحايا عقار الإسكندرية المنهار..والبحث جار عن طفلة

تمكنت السلطات المصرية، فجر السبت، من انتشال جثامين 4 ضحايا من تحت أنقاض عقار العطارين المنهار بالإسكندرية، فيما لا يزال البحث جار عن طفلة.





وانتشل رجال الحماية المدنية، الجمعة، 3 جثث من تحت أنقاض العقار المنهار، لتبلغ حصيلة ضحايا العقار المنكوب، 4 وفيات، جميعهن نساء.

وتمكنت قوات إدارة الحماية المدنية من إنقاذ 4 آخرين من قاطني العقار في وقت سابق، من بينهم سيدة مصابة، عمرها 70 عاما، جرى نقلها إلى مستشفى جمال حمادة لتلقي العلاج اللازم.