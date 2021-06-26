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لبنان
مسلسل تهريب المخدرات تابع... احباط محاولة تهريب أكثر من 14 مليون قرص مخدر الى جدة
Lebanon 24
26-06-2021
|
19:12
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افادت قناة "الحدث"، انه "تم احباط محاولة تهريب أكثر من 14 مليون قرص مخدر من لبنان الى مدينة جدة في المملكة العربية السعودية".
واضافت: "شحنة المخدرات القادمة إلى جدة من لبنان أخفيت داخل ألواح حديدية".
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مخدرات
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