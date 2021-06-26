مسلسل تهريب المخدرات تابع... احباط محاولة تهريب أكثر من 14 مليون قرص مخدر الى جدة

افادت قناة "الحدث"، انه "تم احباط محاولة تهريب أكثر من 14 مليون قرص مخدر من لبنان الى مدينة جدة في المملكة العربية السعودية".



واضافت: "شحنة المخدرات القادمة إلى جدة من لبنان أخفيت داخل ألواح حديدية".