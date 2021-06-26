النائب أسامة سعد يشارك المنتفضين احتجاجاتهم على ساحة الشهداء في صيدا

التقى الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد في ساحة الشهداء في صيدا بمئات المتظاهرين الذين حضروا إلى الساحة للتضامن مع المناضلين المصابين الذين تم الاعتداء عليهم من قبل عناصر الجيش اللبناني أثناء قيامهم بالمشاركة بالتحركات الشعبية استنكاراً لانهيار الأوضاع المعيشية في لبنان.سعد حيا المشاركين، وأكد أن التحركات الشعبية هي الطريق للوصول إلى ميزان قوى لمصلحة التغيير، وإسقاط سلطة منظومة العجز والفشل والفساد التي تتحمل مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في لبنان على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والمعيشية.