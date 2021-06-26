لبنان

النائب أسامة سعد يشارك المنتفضين احتجاجاتهم على ساحة الشهداء في صيدا

Lebanon 24
26-06-2021 | 12:16
A-
A+
Doc-P-837079-637603319126640752.jpg
Doc-P-837079-637603319126640752.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
التقى الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد في ساحة الشهداء في صيدا بمئات المتظاهرين الذين حضروا إلى الساحة للتضامن مع المناضلين المصابين الذين تم الاعتداء عليهم من قبل عناصر الجيش اللبناني أثناء قيامهم بالمشاركة بالتحركات الشعبية استنكاراً لانهيار الأوضاع المعيشية في لبنان.

سعد حيا المشاركين، وأكد أن التحركات الشعبية هي الطريق للوصول إلى ميزان قوى لمصلحة التغيير، وإسقاط سلطة منظومة العجز والفشل والفساد التي تتحمل مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في لبنان على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والمعيشية.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:23 | 2021-06-26
15:53 | 2021-06-26
15:28 | 2021-06-26
15:20 | 2021-06-26
15:01 | 2021-06-26
14:36 | 2021-06-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website