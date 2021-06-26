لبنان

اشكال في طرابلس... هذا ما جرى أمام مطعم ابو صبحي

Lebanon 24
26-06-2021 | 19:22
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تطور اشكال بين مجموعة من بين مجموعة من المعتصمين وعدد من العمال في محل ابو صبحي للوجبات السريعة بالقرب من من مدرسة عبرين في طرابلس الى تضارب واطلاق نار، ما ادى الى سقوط جريح يدعى م.ب. ما استدعى نقله من قبل الصليب الأحمر الى المستشفى للمعالجة.
وعلى الفور حضرت عناصر من الجيش اللبناني وعملت على تطويق الاشكال، في وقت يسود التوتر في المنطقة.
ولاحقاً، داهمت دورية من مخابرات الجيش احد المقاهي في محلة الضم والفرز بحثاً عن مطلق النار الذي تسبب بسقوط جريح امام محلات ابو صبحي في طرابلس.

فيما لم يتم العثور عليه و العمل مازال جارياً من قبل المخابرات بحثاً عنه تمهيداً لتوقيفه
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