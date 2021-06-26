ماذا في تقرير مستشفى رفيق الحريري اليوم؟

أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، وجود أربع حالات حرجة لديه.وجاء في التقرير:- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 241- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 11- عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 3- عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 0- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1200- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل لتحسن حالتها: 0- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 4- حالات وفاة: 0وأشار المستشفى الى ان مركز لقاح كوفيد-19 داخله "بخدمتكم من الاثنين إلى الجمعة. رقم الهاتف 01832070 ورقم الواتساب 70056182".