الحريري اليوم في تركيا... ولقاء مطول مع اردوغان

علم موقع "لبنان 24" ان الرئيس المكلف سعد الحريري زار تركيا اليوم والتقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في اجتماع مطول.

ولاحقا أعلن الحريري عبر تويتر ان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استقبل اليوم في قصر وحيد الدين الرئيس الحريري، وجرى خلال اللقاء التداول بالاوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.