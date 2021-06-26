لبنان

في هذه المناطق.. أصحاب المولدات يهددون بإطفائها اعتباراً من أول تموز

Lebanon 24
26-06-2021 | 13:18
A-
A+
Doc-P-837101-637603355927777702.jpg
Doc-P-837101-637603355927777702.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عقد أصحاب مولدات الكهرباء في بلدات جديدة الفاكهة والمعلقة والزيتون ورأس بعلبك، اجتماعا في مطعم رأس بعلبك للتداول بمشكلة الإشتراك والمولدات التي تغذي البيوت بالتيار الكهربائي.

وفي الختام صدر بيان عن المجتمعين تلاه أكرم بركات قال فيه: "بسبب عدم توافر مادة المازوت بالسعر المعقول وإرتفاع سعر صرف الدولار وإنقطاع كهرباء لبنان إذ تصل إلى قرانا ساعة واحدة باليوم، وفي ظل الأوضاع المعيشية الصعبة وإرتفاع سعر قطع الغيار والزيت، نعلن إلى المشتركين بهذه القرى آسفين أننا سنضطر إلى إطفاء مولداتنا بالكامل، إبتداء من أول شهر تموز. ونناشد المسؤولين عن هذه البلدات الوقوف بجانبنا لحين إستقرار الأوضاع الإقتصادية في البلد".
 
 
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:23 | 2021-06-26
15:53 | 2021-06-26
15:28 | 2021-06-26
15:20 | 2021-06-26
15:01 | 2021-06-26
14:36 | 2021-06-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website