في هذه المناطق.. أصحاب المولدات يهددون بإطفائها اعتباراً من أول تموز

عقد أصحاب مولدات الكهرباء في بلدات جديدة الفاكهة والمعلقة والزيتون ورأس بعلبك، اجتماعا في مطعم رأس بعلبك للتداول بمشكلة الإشتراك والمولدات التي تغذي البيوت بالتيار الكهربائي.وفي الختام صدر بيان عن المجتمعين تلاه أكرم بركات قال فيه: "بسبب عدم توافر مادة المازوت بالسعر المعقول وإرتفاع سعر صرف الدولار وإنقطاع كهرباء لبنان إذ تصل إلى قرانا ساعة واحدة باليوم، وفي ظل الأوضاع المعيشية الصعبة وإرتفاع سعر قطع الغيار والزيت، نعلن إلى المشتركين بهذه القرى آسفين أننا سنضطر إلى إطفاء مولداتنا بالكامل، إبتداء من أول شهر تموز. ونناشد المسؤولين عن هذه البلدات الوقوف بجانبنا لحين إستقرار الأوضاع الإقتصادية في البلد".