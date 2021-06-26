"اجتماع خلدة": حمل السلاح في الجبل "ممنوع"





وتلا وهاب بيان عن المجتمعين جاء فيه: انعقد في دارة رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان في خلدة بعد ظهر اليوم، اجتماع ضم الى أرسلان، رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط، رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب، في حضور الوزير السابق غازي العريضي، ومستشار أرسلان فرحان أبو حسن.

"ناقش المجتمعون القضايا الوطنية العامة من جوانبها كافة، وشؤون طائفة الموحدين الدروز وأصدروا البيان التالي:

إن الهم المعيشي الذي يعانيه اللبنانيون بكافة، وأبناء الجبل بخاصة، يتطلب أعلى مستويات الجهوزية والتحرك الفوري لاتخاذ الاجراءات الكفيلة ضبط الوضع وتجنبا للكوارث والمآسي، والمدخل الى ذلك أن نتحمل المسؤولية الوطنية عبر تشكيل حكومة جديدة.

ولا يسعنا إلا أن نحيي روح التضامن والتعاون بين أبناء الجبل، ونوجه الشكر الى اخواننا المغتربين الذين اندفعوا الى مد يد المساعدة لاهلهم، ونعول على دورهم في المرحلة المقبلة. كما نناشدهم دعم المؤسسات التي لعبت دورا جبارا في المرحلة الماضية، ومستشفى عين وزين نموذجا.

وأكد المجتمعون إنهاء ذيول الأحداث الأليمة التي وقعت في الجبل، انطلاقا من الأعراف المعمول بها في طائفة الموحدين الدروز، ورفع الغطاء عن كل من يخل بأمن الجبل واستقراره. كذلك، اتفق المجتمعون على مرجعية الجيش اللبناني والقوى الامنية في حفظ السلم الأهلي، وتم التأكيد على العمل المشترك للوصول الى تفاهمات حول كل القضايا التي تتعلق بتنظيم شؤون الطائفة الدرزية، انطلاقا من مشيخة العقل.