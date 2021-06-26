لبنان

تدابير سير بمناسبة إقامة سباق للدراجات الهوائية

Lebanon 24
26-06-2021 | 20:30
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة مـا يلــي:

ينظِّم الاتحاد اللّبناني للدراجات الهوائية ما بين الساعة 7.30 والساعة 10.00 من يوم الأحد 27-6-2021، "سباق ضد الساعة لسنة 2021"، انطلاقاً من امام شركة دباس "نهر بيروت" وصولاً الى مفرق الشيفروليه / ألفا، والعودة الى "مسمكة بيروت"، ذهاباً واياباً ولعدّة دورات.

لذلك، ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، تدابير السير التالية:

منع المرور على المتفرعات المؤدّية إلى مسار السباق، عند مرور المتسابقين، وتحويل السير عن مسار السباق، على ان يعاد فتحها بعد مرور آخرهم عليها.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشادات، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، حفاظاً على سلامة المتسابقين، ومنعاً للازدحام.
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