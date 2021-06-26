لبنان

صيد ثمين في قبضة استخبارات الجيش.. هذا ما جرى في عكار

Lebanon 24
26-06-2021 | 14:17
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القت استخبارات الجيش القبض على ربيد محمل بسلاح على مفرق قبعيت تعود لشخص سوري الجنسية وهو من سكان قبعيت عكار.
وقد تم تحويل المضبوطات والموقوف على القضاء المختص.
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عكار

استخبارات الجيش

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