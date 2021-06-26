هل وصل المتحور الهندي الى لبنان؟

نفت وزارة الصحة العامة في بيان "ان تكون أصدرت أي بيان حول تسجيل أول إصابة بالمتحور الهندي لفيروس كورونا".



وأكدت "أن كل ما يتم تداوله في هذا المجال عار من الصحة، مع التشديد على أنها ومنذ بداية الجائحة تعمل على إبلاغ المواطنين بأي تطور يتعلق بتفشي العدوى من خلال بيانات رسمية، وليس عبر وسائل التواصل الاجتماعي".