تحركات صيدا تتواصل.. محتجون يقتحمون شركة المياه (فيديو)

ذكرت قناة "الجديد" أن حشداً من المحتجين اقتحموا مبنى شركة الكهرباء صيدا، في حين عمد آخرون إلى اقتحام شركة المياه في المدينة.

محتجون يقتحمون شركة المياه في صيدا pic.twitter.com/NPB65tgJiF — قنـــاة الجـــديـــد (@ALJADEEDNEWS) June 26, 2021

مراسل "الجديد": محتجون يقتحمون شركة الكهرباء في صيدا pic.twitter.com/5yQsz9PPh0 — قنـــاة الجـــديـــد (@ALJADEEDNEWS) June 26, 2021

وتشهدُ المدينة منذ فترة بعد الظهر تحركات متنقلة، إذ نفذ حشدٌ من الشبان اعتصاماً في ساحة النجمة - صيدا، ومن ثم انطلقوا بمسيرة راجلة باتجاه السوق التجاري وأجبروا أصحاب المحال على اقفال أبوابها، احتجاجاً على ارتفاع سعر الدولار وتردي الاوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وتخلل مسيرة الإحتجاج توتر أدى الى سقوط جريحين نتيجة التدافع.

وعقب ذلك، شهدت ساحة الشهداء في المدينة تجمعاً لعدد كبير من المواطنين، احتجاجاً على الاشكال وسقوط عدد من الجرحى، وقد شارك النائب اسامة سعد المحتجين وقفتهم.

ومساءً، اقتحم عدد من المحتجين فرع مصرف لبنان في صيدا، إذ فتحوا بوابته الرئيسية ودخلوا الى باحته الداخلية، ورشقوا أبوابه الحديدية بالحجارة، وسرعان ما تصدت لهم عناصر القوى الامنية، ما أدى الى سقوط جريح نتيجة التدافع.







