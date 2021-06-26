لبنان

ليلة صعبة في طرابلس.. هذه آخر التطورات

Lebanon 24
26-06-2021 | 15:28
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تشهدُ مدينة طرابلس توتراً كبيراً في أعقاب تحركات مطلبية نفذها حشدٌ من المواطنين، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية.

وجابت مسيرات، مساء اليوم، شوارع المدينة، وذلك وسط انتشار كثيف لعناصر الجيش، وردّد المعتصمون هتافات منددة بالمسؤولين، مطالبين باستقالتهم ومحاكمتهم.

ومع هذا، فقد تخللت التحركات بعض أعمال الشغب حيث قام بعض الشبان بتكسير واجهات عدد من المصارف، وفق ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام".

إلى ذلك، شهد مدخل سرايا طرابلس تحركاً حاشداً، وقد أقدم عدد من الشبان على رمي الحجارة وقنابل المولوتوف باتجاه المبنى، كما قاموا بحرق الإطارات أمام مدخله.

ووسط هذا المشهد، أفادت المعلومات بأنه لوحظ انتشار لمسلحين ملثمين في ساحة النجمة وطلعة الرفاعية بمدينة طرابلس.

في غضون ذلك، أفادت المصادر عن حصول توتر كبير في محيط منزل النائب محمد كبارة في المدينة.

وأقدم عددٌ من الحراس المولوجين بحماية المنزل على إطلاق النار، الأمر الذي أدى إلى سقوط جرحى في صفوف المحتجين.

جرحى في صفوف الجيش
 

وفيما عزّز الجيش انتشاره في محيط بلدية طرابلس، قام مجهولون برمي قنبلة على العناصر العسكرية أمام مخفر التل في المدينة.

ووفقاً لمعلومات "لبنان24"، فقد أسفرت أعمال الشغب عن إصابة 5 عسكريين في صفوف الجيش فضلاً عن عنصر آخر في قوى الأمن الداخلي.

كذلك، أسفرت القنبلة التي تم إلقاؤها أمام مخفر التل عن إصابة عنصر في المخابرات وآخر من جهاز "معلومات الأمن العام.

أما في صفوف المدنيين، فقط سقط 5 جرحى، وعملت فرق الإسعاف على نقلهم إلى المستشفيات في المدينة.

 

 

 
 
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