ليلة صعبة في طرابلس.. هذه آخر التطورات

تشهدُ مدينة طرابلس توتراً كبيراً في أعقاب تحركات مطلبية نفذها حشدٌ من المواطنين، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية.

وجابت مسيرات، مساء اليوم، شوارع المدينة، وذلك وسط انتشار كثيف لعناصر الجيش، وردّد المعتصمون هتافات منددة بالمسؤولين، مطالبين باستقالتهم ومحاكمتهم.

ومع هذا، فقد تخللت التحركات بعض أعمال الشغب حيث قام بعض الشبان بتكسير واجهات عدد من المصارف، وفق ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام".

إلى ذلك، شهد مدخل سرايا طرابلس تحركاً حاشداً، وقد أقدم عدد من الشبان على رمي الحجارة وقنابل المولوتوف باتجاه المبنى، كما قاموا بحرق الإطارات أمام مدخله.

ووسط هذا المشهد، أفادت المعلومات بأنه لوحظ انتشار لمسلحين ملثمين في ساحة النجمة وطلعة الرفاعية بمدينة طرابلس.

في غضون ذلك، أفادت المصادر عن حصول توتر كبير في محيط منزل النائب محمد كبارة في المدينة.

وأقدم عددٌ من الحراس المولوجين بحماية المنزل على إطلاق النار، الأمر الذي أدى إلى سقوط جرحى في صفوف المحتجين.

جرحى في صفوف الجيش