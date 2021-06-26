لبنان

متظاهرون في الجية يفتحون الطريق أمام جنبلاط.. هذا ما حصل (فيديو)

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-06-2021 | 23:52
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علم "لبنان24" أنّ رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، زار إقليم الخروب بعد اجتماع خلدة، مساء اليوم السبت.

وقالت مصادر مقربة من جنبلاط أن "الأخير زار منزل الحاج جميل بيرم في منطقة الوردانية"، مشيرة إلى أن رئيس "الإشتراكي" مر بأوتوستراد الجية الذي كان يقطعه حشد من المتظاهرين.

وأضافت: "بكل لباقة، فتح المعتصمون الطريق أمام موكب جنبلاط ولم يحصل أي احتكاك بينهم وبينه".

 

 

 

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