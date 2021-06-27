بعد ليلة حامية.. هذه حصيلة أحداث طرابلس

عاد الهدوء النسبي إلى مدينة طرابلس بعد ليلة حامية تخللها أعمال شغب وإطلاق نار وانتشار لمسلحين ملثمين.

وتشهد المدينة حالياً انتشاراً كثيفاً لعناصر الجيش، في حين جرى تسجيل انسحاب للمتظاهرين من أماكن الاحتجاج.

حصيلة أحداث اليوم

وفيما عزّز الجيش انتشاره في محيط بلدية طرابلس، قام مجهولون برمي قنبلة على العناصر العسكرية أمام مخفر التل في المدينة.

ووفقاً لمعلومات "لبنان24"، فقد أسفرت أعمال الشغب عن إصابة 5 عسكريين في صفوف الجيش فضلاً عن عنصر آخر في قوى الأمن الداخلي.

كذلك، أسفرت القنبلة التي تم إلقاؤها أمام مخفر التل عن إصابة عنصر في المخابرات وآخر من جهاز "معلومات الأمن العام.

أما في صفوف المدنيين، فقط سقط 5 جرحى، وعملت فرق الإسعاف على نقلهم إلى المستشفيات في المدينة.