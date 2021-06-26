مصادر أمنية: توجيهات صارمة لعدم السماح بالتعدي أو إقفال الطرق

أكدت مصادر امنية ل" لبنان ٢٤" ان "توجيهات صارمة ودقيقة ومحددة لجميع وحدات وأفواج الجيش ، اعطيت منذ ليل امس وخاصةً للكتائب الميدانية المنتشرة في اماكن الإحتجاجات الشعبية، والتحركات المطلبية قضت بعدم السماح بالتعدي على الأملاك العامة والخاصة ، واقفال الطرق كلياً ولوقت طويل، بل السعي الدائم الى الإبقاء على مسارب مفتوحة ، خاصة على الطرقات الرئيسية".أضافت المصادر ان "التعليمات كانت واضحة للضباط والعناصر بعدم الشجار مع المحتجين والمتظاهرين او التفاوض معهم، بل تنفيذ المهام والتعليمات فقط".