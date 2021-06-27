26
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
26
o
زحلة
25
o
بعلبك
27
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
ضوء أخضر أميركي لفرنسا في لبنان، والفاتيكان ينسق خطواته مع باريس
Lebanon 24
27-06-2021
|
06:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت "الديار": يتوقع أن تتكثف الاتصالات بدأً من الأسبوع المقبل لايجاد حل وسط بين الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قضية الوزيرين المسيحيين العالقة بالاضافة الى العقدة المستجدة باشتراط باسيل عدم اعطاء الثقة المسبقة للحكومة قبل الاطلاع على برنامجها وبيانها الوزاري.
وتقول أوساط سياسية للديار ان الاتصالات ستتكثف اعتباراً من الاثنين بين الأطراف المعنية بالحكومة، كما تشير الأوساط الى عودة وشيكة للفرنسيين على خط الحكومة انطلاقاً من التفويض الأميركي الذي برز في اليومين الأخيرين. وتكشف الأوساط أن التقارير الدبلوماسية التي كانت تصل الى المرجعيات السياسية في لبنان في السابق تشير الى عدم وضع الملف السياسي للبنان على الطاولة من قبل الأميركيين وأنهم يكتفون بدعم الجيش اللبناني اضافة الى المساعدات في الشق الاجتماعي. أما الان فستدخل الولايات المتحدة على الملف السياسي في لبنان وفي طليعته الوضع الحكومي من البوابة الفرنسية عبر التنسيق مع باريس في الخطوات المستقبلية واعادة الزخم الى مبادرة ماكرون رغم ان الأخيرة خضعت لتعديلات شتى.
وفي هذا الاطار، تكشف مصادر مطلعة على عملية التأليف للديار عن اتصالات سرية حصلت بين وزير خارجية الفاتيكان المونسنيور بول كالاغار والخارجية الفرنسية ومستشاري الرئيس الفرنسي ماكرون حول لبنان. وتقول المصادر أن فرنسا حثت الفاتيكان أن لا يقتصر الاجتماع المزمع عقده في الأول من تموز لرؤساء الطوائف المسيحية برئاسة البابا فرنسيس على الشق الديني، بل أن يتعداه الى الشق السياسي والاجتماعي لتبني فرنسا على الاجتماع ونتائجه بهدف ممارسة مزيد من الضغوط على المسؤولين عن تعطيل تأليف الحكومة في لبنان، بحيث تستثمر فرنسا الاجتماع وتتابع ما صدر عنه على الأرض عبر موفديها واتصالاتها.
تابع
الأكثر قراءة
تحرّشَ بإبنة السنوات السبع وفضَّ بكارتها ...في حمام مشترك
Lebanon 24
تحرّشَ بإبنة السنوات السبع وفضَّ بكارتها ...في حمام مشترك
02:30 | 2021-06-26
26/06/2021 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلامية لبنانية تُثير ضجة بإطلالة جريئة جداً.. والجمهور يعلّق: "كنتي لبستي مايوه ليه التعب" (صور)
Lebanon 24
إعلامية لبنانية تُثير ضجة بإطلالة جريئة جداً.. والجمهور يعلّق: "كنتي لبستي مايوه ليه التعب" (صور)
02:00 | 2021-06-26
26/06/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. بيانٌ هام من المديرية العامة للنفط
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. بيانٌ هام من المديرية العامة للنفط
12:55 | 2021-06-26
26/06/2021 12:55:16
Lebanon 24
Lebanon 24
وصول ناقلات النفط الإيرانية إلى بيروت! (صورة)
Lebanon 24
وصول ناقلات النفط الإيرانية إلى بيروت! (صورة)
02:07 | 2021-06-26
26/06/2021 02:07:33
Lebanon 24
Lebanon 24
"وصول ناقلات النفط الإيرانية إلى بيروت".. خطأ السفارة يقلب المعادلات!
Lebanon 24
"وصول ناقلات النفط الإيرانية إلى بيروت".. خطأ السفارة يقلب المعادلات!
03:23 | 2021-06-26
26/06/2021 03:23:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:30 | 2021-06-27
لقاء الفاتيكان: سعي لرؤية مشتركة والبابا يطالب العالم بدعم لبنان
01:47 | 2021-06-27
التحركات الاحتجاجية عادت.. أوتوستراد الدامور مقفل بالاتجاهين (صورة)
01:45 | 2021-06-27
"الجماعة عايشين على غير كوكب"
01:40 | 2021-06-27
عملية جراحية طارئة لعقيلة رئيس الجمهورية
01:15 | 2021-06-27
باسيل لا يريد انهاء التمايز داخل التيار؟
01:00 | 2021-06-27
أحداث الليل نموذجٌ للآتي من الايام: الجيش يضبط الاوضاع ويعالجها والحل المطلوب سياسي
فيديو
زوج أحلام يخرج عن صمته ويكشف سر إعجابه بكيم كارداشيان.. وهذا ما قاله عن صور القبلات مع زوجته (فيديو)
Lebanon 24
زوج أحلام يخرج عن صمته ويكشف سر إعجابه بكيم كارداشيان.. وهذا ما قاله عن صور القبلات مع زوجته (فيديو)
05:00 | 2021-06-26
27/06/2021 08:55:49
Lebanon 24
Lebanon 24
لحظة انهيار صومعة حبوب خلال ثوانٍ في إحدى المزارع (فيديو)
Lebanon 24
لحظة انهيار صومعة حبوب خلال ثوانٍ في إحدى المزارع (فيديو)
05:00 | 2021-06-26
27/06/2021 08:55:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"الزرافة الونش".. شاهدوا كيف "رفعت" طفلاً حاول إطعامها! (فيديو)
Lebanon 24
"الزرافة الونش".. شاهدوا كيف "رفعت" طفلاً حاول إطعامها! (فيديو)
02:00 | 2021-06-26
27/06/2021 08:55:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact