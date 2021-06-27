26
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
26
o
زحلة
25
o
بعلبك
27
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
هل يُعقل بأن نصرالله بات عاجزاً عن الضغط على باسيل؟
Lebanon 24
27-06-2021
|
06:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
اشارت «الشرق الأوسط» إلى قول السيد حسن نصرالله إن لديه مجموعة من الأفكار لإخراج أزمة تأليف الحكومة من الحصار المفروض عليها. وذكرت"أن هذه الأفكار ما زالت قيد الدرس وفي إطار التداول فيها بعيداً عن الأضواء، وهو يتطلع من خلالها إلى توفير الحصانة لمبادرة بري ووضعها تحت تصرّفه وعلى قاعدة التمسك بالحريري رئيساً مكلّفاً بتأليف الحكومة قاطعاً الطريق على من يدفعه للاعتذار بحثاً عن بديل يخلفه، خصوصاً أن الفريق السياسي المحسوب على رئيس الجمهورية ميشال عون وباسيل انتهى من إعداد لائحة بأسماء المرشحين.
وتردد بأن من الأفكار التي يطرحها نصرالله تتعلق بإيجاد تسوية لاختيار الوزيرين المسيحيين مع ضمانة بعدم حصول عون بطلب من باسيل على الثلث الضامن مباشرة أو بالواسطة من جهة، والطلب من الأخير ترك الحرية لنوابه في منح الثقة للحكومة في حال أُزيلت العقبات التي تؤخر ولادتها، وتحديداً لكتلتي النائب طلال أرسلان وحزب الطاشناق باعتبار أنهما سيتمثلان في الحكومة.
لكن هذه الأفكار التي يتحرك «حزب الله» من خلال مسؤول التنسيق والارتباط في الحزب وفيق صفا لتسويقها لدى باسيل في ضوء ما أُشيع أنه لا مشكلة لديه في هذا الخصوص لا تقود حتماً للاعتقاد بأن ولادة الحكومة أصبحت في متناول اليد، ويعزو المصدر السياسي السبب إلى أن خطاب نصرالله لم يحمل أي جديد وبقي في العموميات، وهو يلتقي مع رئيس حكومة سابق فضّل عدم ذكر اسمه بقوله إن تشكيلها لا يزال عالقاً بيد طهران، وإلا هل يُعقل بأن نصرالله بات عاجزاً عن الضغط على باسيل؟
المصدر:
الشرق الأوسط
تابع
الأكثر قراءة
تحرّشَ بإبنة السنوات السبع وفضَّ بكارتها ...في حمام مشترك
Lebanon 24
تحرّشَ بإبنة السنوات السبع وفضَّ بكارتها ...في حمام مشترك
02:30 | 2021-06-26
26/06/2021 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلامية لبنانية تُثير ضجة بإطلالة جريئة جداً.. والجمهور يعلّق: "كنتي لبستي مايوه ليه التعب" (صور)
Lebanon 24
إعلامية لبنانية تُثير ضجة بإطلالة جريئة جداً.. والجمهور يعلّق: "كنتي لبستي مايوه ليه التعب" (صور)
02:00 | 2021-06-26
26/06/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. بيانٌ هام من المديرية العامة للنفط
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. بيانٌ هام من المديرية العامة للنفط
12:55 | 2021-06-26
26/06/2021 12:55:16
Lebanon 24
Lebanon 24
وصول ناقلات النفط الإيرانية إلى بيروت! (صورة)
Lebanon 24
وصول ناقلات النفط الإيرانية إلى بيروت! (صورة)
02:07 | 2021-06-26
26/06/2021 02:07:33
Lebanon 24
Lebanon 24
"وصول ناقلات النفط الإيرانية إلى بيروت".. خطأ السفارة يقلب المعادلات!
Lebanon 24
"وصول ناقلات النفط الإيرانية إلى بيروت".. خطأ السفارة يقلب المعادلات!
03:23 | 2021-06-26
26/06/2021 03:23:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:30 | 2021-06-27
لقاء الفاتيكان: سعي لرؤية مشتركة والبابا يطالب العالم بدعم لبنان
01:47 | 2021-06-27
التحركات الاحتجاجية عادت.. أوتوستراد الدامور مقفل بالاتجاهين (صورة)
01:45 | 2021-06-27
"الجماعة عايشين على غير كوكب"
01:40 | 2021-06-27
عملية جراحية طارئة لعقيلة رئيس الجمهورية
01:15 | 2021-06-27
باسيل لا يريد انهاء التمايز داخل التيار؟
01:00 | 2021-06-27
أحداث الليل نموذجٌ للآتي من الايام: الجيش يضبط الاوضاع ويعالجها والحل المطلوب سياسي
فيديو
زوج أحلام يخرج عن صمته ويكشف سر إعجابه بكيم كارداشيان.. وهذا ما قاله عن صور القبلات مع زوجته (فيديو)
Lebanon 24
زوج أحلام يخرج عن صمته ويكشف سر إعجابه بكيم كارداشيان.. وهذا ما قاله عن صور القبلات مع زوجته (فيديو)
05:00 | 2021-06-26
27/06/2021 08:56:03
Lebanon 24
Lebanon 24
لحظة انهيار صومعة حبوب خلال ثوانٍ في إحدى المزارع (فيديو)
Lebanon 24
لحظة انهيار صومعة حبوب خلال ثوانٍ في إحدى المزارع (فيديو)
05:00 | 2021-06-26
27/06/2021 08:56:03
Lebanon 24
Lebanon 24
"الزرافة الونش".. شاهدوا كيف "رفعت" طفلاً حاول إطعامها! (فيديو)
Lebanon 24
"الزرافة الونش".. شاهدوا كيف "رفعت" طفلاً حاول إطعامها! (فيديو)
02:00 | 2021-06-26
27/06/2021 08:56:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact