لبنان

مبادرة بري مستمرة رغم التصعيد بين"امل" و"التيار"

Lebanon 24
27-06-2021 | 06:07
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رأى عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب محمد نصر الله في حديث لـ"الشرق الاوسط" أن لا علاقة للتصعيد الكلامي بين «التيار» و«حركة أمل» بمبادرة بري، فالخطوط لا تزال مفتوحة والمبادرة مستمرة مشيراً إلى أن «همّ بري هو إيجاد الحلول للسير باتجاه حياة سليمة في لبنان» وأنه «ليس أدل على ذلك من أن مبادرته هي الوحيدة التي تحظى بقبول خارجي وداخلي من قبل غالبية الفرقاء في الداخل».
 
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