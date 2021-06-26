لبنان

هنية في لبنان اليوم ويلتقي الرؤساء الثلاثة

Lebanon 24
26-06-2021 | 23:08
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أعلنت حركة «حماس» أن رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، سيصل اليوم إلى لبنان في زيارة تستمر أياماً، ضمن جولة خارجية شملت عدداً من الدول العربية. وقالت «حماس»، في بيان، إن هنية يصل إلى لبنان الأحد على رأس وفد من قيادات الحركة.
وأضافت أن الزيارة تأتي في إطار جولة يجريها هنية على عدد من الدول العربية.
وجاء في البيان أن وفد الحركة «سيلتقي خلال الزيارة برؤساء الجهورية والحكومة والبرلمان، إضافة للمرجعيات والفعاليات اللبنانية والفصائل الفلسطينية». وذكرت الحركة أن الوفد سيبحث خلال هذه اللقاءات المستجدات على الساحة الفلسطينية، و«انتصار فصائل المقاومة» خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، وتداعياته الميدانية والسياسية.
وأضاف بيان «حماس» أن الوفد سيتابع أيضاً مع المسؤولين في بيروت واقع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
ومنذ أيام يجري هنية جولة خارجية شملت حتى الآن مصر والمغرب وموريتانيا. ويعتزم هنية زيارة دول أخرى، حسب ما أعلنت «حماس»، من دون تحديدها. وهو يجري ترتيبات لزيارة الجزائر وتونس، وروسيا وإيران كذلك.
ودأب هنية على زيارة أي دولة تسمح له بذلك منذ خروجه من القطاع في كانون الأول 2019، واستقراره في قطر، وهي زيارات عادة ما تثير حفيظة السلطة لأنها تؤجج مسألة التمثيل الفلسطيني الرسمي.
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