أحداث الليل نموذجٌ للآتي من الايام: الجيش يضبط الاوضاع ويعالجها والحل المطلوب سياسي

شكلت التطورات الميدانية في طرابلس وعكار وبيروت وصيدا والبقاع وسائر المناطق خلال الساعات الماضية نموذجا لما هو متوقع في الآتي من الايام في حال استمر التدهور الكبير الحاصل ولم يصر الى معالجة سياسية للاوضاع تشكل مدخلا الى المعالجات المالية والاجتماعية المطلوبة. فهل يعي المعنيون خطورة ما حصل ام انهم يعتبرون انفسهم مجرد مراقبين ينحصر دورهم في قراءة التقارير الامنية التي تصلهم ومتابعة التطورات عبر وسائل الاعلام؟

وهل أبلغ احد رئيس الجمهورية ميشال عون ان الجمهورية تغلي على صفيح مرشح للانفجار الكبير في اي لحظة، أم انه مطمئن الى ما سبق و"بشرنا" به بأننا ذاهبون الى جهنم؟ وهل سيجد فخامة الرئيس ان دعوته التقليدية لمجلس الدفاع الاعلى الى الانعقاد بعد كل "جولة احتجاج عنفي " كافية وبزيادة؟

وهل ابلغ احد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ان سياسة الانتظار والترقب في الخارج لم تعد تجدي وعليه العودة لوضع الجميع امام مسؤولياتهم بخطوات حكومية واضحة لسحب ذرائع "الصلاحيات والميثاقية" ممن يهوون المعارك البهلوانية التي باتت " ماركة مسجلة" في كتاب انجازاتهم؟