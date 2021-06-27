لبنان

باسيل لا يريد انهاء التمايز داخل التيار؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-06-2021 | 08:15
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اكد مصدر من داخل "التيار الوطني الحر" ان رئيس التيار جبران باسيل لا يرغب في انهاء التمايز الحاصل بين قياديي ونواب التيار الوطني الحر في ما يخص العلاقة مع "حزب الله".
واشار المصدر الى "انه قبل كلمة الامين العام للحزب وبعدها، بقيت تصريحات قيادات التيار غير منسقة، ومتناقضة، فمنهم مَن انتقد نصرالله بشدة ومنهم من ايد كلامه، الامر الذي اثار استغرابا داخل التيار".
واعتبر المصدر "ان باسيل مستفيد من هذا الواقع، الذي يتيح له مخاطبة كل الشرائح السياسية والاجتماعية في الشارع العوني".

لبنان

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