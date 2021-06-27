إستغرب قيادي سابق في "التيار العوني" ما جاء في بيان الهيئة السياسية في "التيار الوطني الحر" لجهة تقديرها "الجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية لتأمين الحلول الممكنة لأزمات الكهرباء والدواء والمحروقات". وعلق على ذلك بالقول: يبدو أن الهيئة السياسية لم تعرف بعد أن سعر الدولار قد اصبح 18 ألف ليرة، وأن لبنان ستشمله العتمة قريبًا والدواء مقطوع من الصيدليات وأن طوابير الذل أمام محطات المحروقات أصبحت منظرًا يوميًا. يبدو "أن الجماعة عايشين على غير كوكب".