لبنان

هكذا يسعى نائب سابق لاستعادة "مجد" حضوره السياسي

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-06-2021 | 09:45
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قال مصدر مطلع ان نائبا سابقاً بدأ قبل مدة تحضير نجله ليخوض الانتخابات النيابية المقبلة بدلا عنه، في اطار منافسة شديدة داخل الدائرة الانتخابية التي سيترشح فيها.
اضاف  المصدر "ان التحدي الاساسي يكمن في كيفية تجيير  الحضور  الشعبي الكبير للوالد،  بفعل سنوات حافلة بالمواقف البرلمانية والسياسية الوازنة والخدمات ، الى الابن الذي كان بعيدا نسبيا عن الشأن العام، لا سيما في ظل وجود منافسة جدية حتى  داخل الفريق السياسي ذاته الذي  ينتمي اليه الوالد".
 فهل ينجح النائب السابق  في "حرب"  فرض حضور "مجد" تاريخه السياسي؟
 

لبنان

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