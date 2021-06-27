29
o
بيروت
30
o
طرابلس
30
o
صور
32
o
جبيل
29
o
صيدا
31
o
جونية
32
o
النبطية
33
o
زحلة
33
o
بعلبك
29
o
بشري
31
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
من يخلف المطران إبراهيم على ابرشية كندا؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
27-06-2021
|
02:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد إنتخاب المطران إبراهيم إبراهيم على ابرشية زحلة للروم الملكيين الكاثوليك سُلطّت الأضواء على الشخصية التي ستخلف المطران إبراهيم على أبرشية كندا.
حسب المعلومات فإن تعيين مطارنة الإغتراب يخضع لسلطة الفاتيكان من الناحية القانونية ولمرجعيتهم الطائفية من الناحية المعنوية. ولذلك يختار السينودس 3 أسماء وتقدم ترشيحاتهم إلى الفاتيكان ليختار أحدهم.
وفي معلومات "لبنان24" أن من بين الأسماء المطروحة إسمان هما الأب جورج إسكندر والأرشمندريت طوني ديب، وهو حاليًا الرئيس العام للرهبانية المخلصية، وسبق أن خدم في مونتريال.
المرجح، حسب التقديرات، أن يكون للإرشمندريت ديب حظًّ أوفر من الأب إسكندر، وذلك لأنه يحظى رضى الفاتيكان وتقديره، خصوصًا أن ولايته على رأس الرهبانية المخلصية هي الثانية.
لبنان
رادار لبنان24
تابع
الأكثر قراءة
إلى اللبنانيين.. بيانٌ هام من المديرية العامة للنفط
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. بيانٌ هام من المديرية العامة للنفط
12:55 | 2021-06-26
26/06/2021 12:55:16
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار "يتراجع" وسط الاحتجاجات.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
الدولار "يتراجع" وسط الاحتجاجات.. إليكم سعره مساء اليوم
15:43 | 2021-06-26
26/06/2021 03:43:20
Lebanon 24
Lebanon 24
طرقات لبنان تجتاحها الاحتجاجات...إليكم المقطوعة منها
Lebanon 24
طرقات لبنان تجتاحها الاحتجاجات...إليكم المقطوعة منها
12:40 | 2021-06-26
26/06/2021 12:40:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ليلة حامية.. هذه حصيلة أحداث طرابلس
Lebanon 24
بعد ليلة حامية.. هذه حصيلة أحداث طرابلس
17:08 | 2021-06-26
26/06/2021 05:08:47
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلة صعبة في طرابلس.. هذه آخر التطورات
Lebanon 24
ليلة صعبة في طرابلس.. هذه آخر التطورات
15:28 | 2021-06-26
26/06/2021 03:28:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
05:30 | 2021-06-27
البطاقة التمويلية على الابواب... خطوة متأخرة بتمويل مفقود
05:28 | 2021-06-27
طرابلس تتضامن مع الجيش والقوى الأمنية
05:25 | 2021-06-27
هاشم: ألم يحن الوقت لحكومة إنقاذية؟
05:24 | 2021-06-27
دوريات مكثفة للأمن العام على محطات البنزين في طرابلس
05:08 | 2021-06-27
غالبية محطات صيدا متوقفة عن العمل.. وحديث عن البيع غدا على 3900 ليرة
05:07 | 2021-06-27
نقولا نحاس: الناس تختنق
فيديو
سماعات لاسلكية من آبل تعمل مع هواتف أندرويد! (فيديو)
Lebanon 24
سماعات لاسلكية من آبل تعمل مع هواتف أندرويد! (فيديو)
05:00 | 2021-06-27
27/06/2021 12:43:38
Lebanon 24
Lebanon 24
لاعبة كرة قدم تتحدى رونالدو بأهداف يستحيل عليه تسجيلها.. شاهدوا الفيديو واحكموا
Lebanon 24
لاعبة كرة قدم تتحدى رونالدو بأهداف يستحيل عليه تسجيلها.. شاهدوا الفيديو واحكموا
03:12 | 2021-06-27
27/06/2021 12:43:38
Lebanon 24
Lebanon 24
زوج أحلام يخرج عن صمته ويكشف سر إعجابه بكيم كارداشيان.. وهذا ما قاله عن صور القبلات مع زوجته (فيديو)
Lebanon 24
زوج أحلام يخرج عن صمته ويكشف سر إعجابه بكيم كارداشيان.. وهذا ما قاله عن صور القبلات مع زوجته (فيديو)
05:00 | 2021-06-26
27/06/2021 12:43:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact