من يخلف المطران إبراهيم على ابرشية كندا؟ 

بعد إنتخاب المطران إبراهيم إبراهيم على ابرشية زحلة للروم الملكيين الكاثوليك سُلطّت الأضواء على الشخصية التي ستخلف المطران إبراهيم على أبرشية كندا.

حسب المعلومات فإن تعيين مطارنة الإغتراب يخضع لسلطة الفاتيكان من الناحية القانونية ولمرجعيتهم الطائفية من الناحية المعنوية. ولذلك يختار السينودس 3 أسماء وتقدم ترشيحاتهم إلى الفاتيكان ليختار أحدهم.وفي معلومات "لبنان24" أن من بين الأسماء المطروحة إسمان هما الأب جورج إسكندر والأرشمندريت طوني ديب، وهو حاليًا الرئيس العام للرهبانية المخلصية، وسبق أن خدم في مونتريال.المرجح، حسب التقديرات، أن يكون للإرشمندريت ديب حظًّ أوفر من الأب إسكندر، وذلك لأنه يحظى رضى الفاتيكان وتقديره، خصوصًا أن ولايته على رأس الرهبانية المخلصية هي الثانية.