سعر الدولار من دون سقف

عندما حُدّد سعر صرف منصة الصيرفة الدولار بـ 3900 ليرة، قال أحد الخبراء الماليين أن سعر الدولار سيتخطّى الـ 9 الآف.وحين حُدّد سعره على المنصة نفسها بـ 12 ألف قال إن سعره سيصل إلى الـ 18 ألفًا، وهذا ما حصل.أمّا اليوم، وعندما يُسأل عن مستقبل سعر الدولار يردّ بهزّ كتفيه، ويقول: لا سقف للدولار بعد اليوم.