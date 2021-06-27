ماذا يقول نعيم عون عن قيادات "التيار"؟ 

يُنقل عن القيادي السابق في "التيار العوني" نعيم عون، إبن شقيق الرئيس ميشال عون، قوله إنه كان يعتقد أن النائب جبران باسيل هو المسؤول الوحيد عن تراجع أداء "التيار الوطني الحر"، ليكتشف أن العلّة هي في مجمل قيادات "التيار" من نواب ووزراء حاليين وسابقين.