لبنان

ماذا يقول نعيم عون عن قيادات "التيار"؟ 

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-06-2021 | 10:45
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يُنقل عن القيادي السابق في "التيار العوني" نعيم عون، إبن شقيق الرئيس ميشال عون، قوله إنه كان يعتقد أن النائب جبران باسيل هو المسؤول الوحيد عن تراجع أداء "التيار الوطني الحر"، ليكتشف أن العلّة هي في مجمل قيادات "التيار" من نواب ووزراء حاليين وسابقين. 
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نعيم عون

التيار الوطني الحر

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