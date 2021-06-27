لبنان

إطلالة نصرالله باسيلية

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-06-2021 | 04:15
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لوحظ أن الإطلالة الأخيرة للأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله لم تكن مرتبطة لا بمناسبة دينية أو حزبية، بل جاءت على اثر الدعوة التي وجهها إليه رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل بأن يكون حكمًا في ما خصّ حقوق المسيحيين.
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