إطلالة نصرالله باسيلية

لوحظ أن الإطلالة الأخيرة للأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله لم تكن مرتبطة لا بمناسبة دينية أو حزبية، بل جاءت على اثر الدعوة التي وجهها إليه رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل بأن يكون حكمًا في ما خصّ حقوق المسيحيين.