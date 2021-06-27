لبنان

عملية جراحية طارئة لعقيلة رئيس الجمهورية

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-06-2021 | 08:40
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اجريت امس عملية جراحية طارئة لعقيلة رئيس الجمهورية السيدة ناديا، تكللت بالنجاح بعد تعرضها لحادث في منزلها ادى إلى كسر في جسمها.
"لبنان 24" يتمنى لعقيلة رئيس الجمهورية الشفاء العاجل، والحمدلله عالسلامة.
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