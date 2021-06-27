التحركات الاحتجاجية عادت.. أوتوستراد الدامور مقفل بالاتجاهين وماذا يجري في صيدا؟ (صورة)

في إطار عودة التحركات الاحتجاجية مع ارتفاع الدولار بشكل قياسي، عمد محتجون إلى قطع الاوتوستراد الساحلي في منطقة الدامور بالاتجاهين.

وفي صيدا، اقدم عدد من سائقي السيارات والفانات على اقفال الطريق عند المدخل لشمالي للمدينة بالسيارات وتجمعوا وسط الطريق احتجاجا على اقفال محطات الوقود ابوابها اليوم وعدم تعبئة مادة البنزين للسائقين والمواطنين وسط اجراءات امنية يتخذها الجيش.

كما قام عدد من اصحاب السيارات العمومية بإقفال الطريق امام محطة كورال قرب مبنى اوجيرو.