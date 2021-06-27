بعد أحداث أمس.. هذا الوضع في طرابلس اليوم

عاد الهدوء الحذر إلى مدينة طرابلس هذا الصباح، بعد ليلة عاصفة تخللتها احتجاجات ومسيرات شعبية وأعمال شغب ومسيرات شعبية وإطلاق الاعيرة النارية وإلقاء القنابل اليدوية وسقوط جرحى.





ونفذ الجيش انتشارا واسعا في شوارع المدينة وأمام السرايا الحكومية والمؤسسات الرسمية، واستقدم تعزيزات عسكرية منذ أمس وحتى الساعة، حيث تمكن من إعادة السيطرة على الوضع الميداني وفتح الطرق أمام حركة السير، بحسب ما أفادت "الوطنية للإعلام". وفي جولة على الطرقات ومداخل ومخارج المدينة، تبين ان جميع الطرقات سالكة بشكل طبيعي، مع بعض الزحمة عند محطات الوقود التي فتحت ابوابها.ونفذ الجيش انتشارا واسعا في شوارع المدينة وأمام السرايا الحكومية والمؤسسات الرسمية، واستقدم تعزيزات عسكرية منذ أمس وحتى الساعة، حيث تمكن من إعادة السيطرة على الوضع الميداني وفتح الطرق أمام حركة السير، بحسب ما أفادت "الوطنية للإعلام".