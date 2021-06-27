لبنان

بعد أحداث أمس.. هذا الوضع في طرابلس اليوم

Lebanon 24
27-06-2021 | 02:10
A-
A+
Doc-P-837193-637603819887412949.jpg
Doc-P-837193-637603819887412949.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عاد الهدوء الحذر إلى مدينة طرابلس هذا الصباح، بعد ليلة عاصفة تخللتها احتجاجات ومسيرات شعبية وأعمال شغب ومسيرات شعبية وإطلاق الاعيرة النارية وإلقاء القنابل اليدوية وسقوط جرحى.
 
وفي جولة على الطرقات ومداخل ومخارج المدينة، تبين ان جميع الطرقات سالكة بشكل طبيعي، مع بعض الزحمة عند محطات الوقود التي فتحت ابوابها.

ونفذ الجيش انتشارا واسعا في شوارع المدينة وأمام السرايا الحكومية والمؤسسات الرسمية، واستقدم تعزيزات عسكرية منذ أمس وحتى الساعة، حيث تمكن من إعادة السيطرة على الوضع الميداني وفتح الطرق أمام حركة السير، بحسب ما أفادت "الوطنية للإعلام".
 
ووفقاً لمعلومات "لبنان24"، فقد أسفرت أعمال الشغب عن إصابة 5 عسكريين في صفوف الجيش فضلاً عن عنصر آخر في قوى الأمن الداخلي.
 
كذلك، أسفرت القنبلة التي تم إلقاؤها أمام مخفر التل عن إصابة عنصر في المخابرات وآخر من جهاز "معلومات الأمن العام".

أما في صفوف المدنيين، فقط سقط 5 جرحى، وعملت فرق الإسعاف على نقلهم إلى المستشفيات في المدينة.

 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:30 | 2021-06-27
05:28 | 2021-06-27
05:25 | 2021-06-27
05:24 | 2021-06-27
05:08 | 2021-06-27
05:07 | 2021-06-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website