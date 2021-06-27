29
o
بيروت
30
o
طرابلس
30
o
صور
32
o
جبيل
29
o
صيدا
31
o
جونية
32
o
النبطية
33
o
زحلة
33
o
بعلبك
29
o
بشري
31
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
لودريان إلى أميركا بعد أيام.. ولبنان على الطاولة
Lebanon 24
27-06-2021
|
02:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان سيتجه إلى الولايات المتحدة في 14 تموز القادم.
وقالت صحيفة "لو جورنال دو ديمانش"، التي أجرت حوارا حصريا مع الوزير الفرنسي ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن، إن "جان إيف لودريان سيكون في واشنطن بتاريخ 14 تموز".
وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد يزور الولايات المتحدة في وقت لاحق هذا العام.
وكان لودريان أعلن الجمعة أن باريس وواشنطن "ستتحركان معا للضغط" على المسؤولين عن الأزمة التي يغرق فيها لبنان منذ أشهر.
وقال لودريان في مؤتمر صحفي مع نظيره الأميركي في باريس: "نلاحظ معا المأساة التي يمكن أن تحصل في حال تفتت هذا البلد أو زال"، وأضاف: "قررنا أن نتحرك معا للضغط على المسؤولين. نحن نعرف من هم".
وأشار وزير الخارجية الفرنسي إلى أنه وبلينكن لديهما "التقييم نفسه للوضع" بشأن "الانهيار المأسوي لهذا البلد"، منتقدا القادة السياسيين اللبنانيين و"عجزهم عن مواجهة أدنى تحدٍ أو الشروع بأدنى عمل لإنهاض البلد".
وبحسب صحيفة "النهار"، تقول مصادر فرنسية وأميركية إن هذه المبادرات ما زالت قيد التفكير ولم تتبلور بعد، ولكن هناك وجهة لممارسة المزيد من الضغوط على المسوؤلين اللبنانيين الذين يعطلون تشكيل الحكومة وذلك من أجل تأليفها على أن تتولى التحضير للانتخابات النيابية في السنة المقبلة، وهو استحقاق مهم جداً بالنسبة إلى الأسرة الدولية والإدارتين الفرنسية والأميركية. كما أن هناك احتمالاً لأن ترفع الإدارة الأميركية الجديدة بعض العقوبات على مسوؤلين لبنانيين آخرين للمزيد من الضغوط. فلا شك في أن طرح موضوع لبنان على طاولة محادثات ماكرون وبلينكن في الإليزيه بعد ظهر الجمعة يشير الى اهتمام البلدين بلبنان ومنع تفككه كما قال لودريان. وهناك وجهة واضحة لدى الإدارة الأميركية لدعم محاولات فرنسا وجهودها للدفع نحو تشكيل حكومة في لبنان تنفذ على الأقل بعض الإصلاحات ولو كانت قليلة ولكنها تكون بداية حل في لبنان.
المصدر:
وكالات
تابع
الأكثر قراءة
إلى اللبنانيين.. بيانٌ هام من المديرية العامة للنفط
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. بيانٌ هام من المديرية العامة للنفط
12:55 | 2021-06-26
26/06/2021 12:55:16
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار "يتراجع" وسط الاحتجاجات.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
الدولار "يتراجع" وسط الاحتجاجات.. إليكم سعره مساء اليوم
15:43 | 2021-06-26
26/06/2021 03:43:20
Lebanon 24
Lebanon 24
طرقات لبنان تجتاحها الاحتجاجات...إليكم المقطوعة منها
Lebanon 24
طرقات لبنان تجتاحها الاحتجاجات...إليكم المقطوعة منها
12:40 | 2021-06-26
26/06/2021 12:40:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ليلة حامية.. هذه حصيلة أحداث طرابلس
Lebanon 24
بعد ليلة حامية.. هذه حصيلة أحداث طرابلس
17:08 | 2021-06-26
26/06/2021 05:08:47
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلة صعبة في طرابلس.. هذه آخر التطورات
Lebanon 24
ليلة صعبة في طرابلس.. هذه آخر التطورات
15:28 | 2021-06-26
26/06/2021 03:28:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:30 | 2021-06-27
البطاقة التمويلية على الابواب... خطوة متأخرة بتمويل مفقود
05:28 | 2021-06-27
طرابلس تتضامن مع الجيش والقوى الأمنية
05:25 | 2021-06-27
هاشم: ألم يحن الوقت لحكومة إنقاذية؟
05:24 | 2021-06-27
دوريات مكثفة للأمن العام على محطات البنزين في طرابلس
05:08 | 2021-06-27
غالبية محطات صيدا متوقفة عن العمل.. وحديث عن البيع غدا على 3900 ليرة
05:07 | 2021-06-27
نقولا نحاس: الناس تختنق
فيديو
سماعات لاسلكية من آبل تعمل مع هواتف أندرويد! (فيديو)
Lebanon 24
سماعات لاسلكية من آبل تعمل مع هواتف أندرويد! (فيديو)
05:00 | 2021-06-27
27/06/2021 12:44:27
Lebanon 24
Lebanon 24
لاعبة كرة قدم تتحدى رونالدو بأهداف يستحيل عليه تسجيلها.. شاهدوا الفيديو واحكموا
Lebanon 24
لاعبة كرة قدم تتحدى رونالدو بأهداف يستحيل عليه تسجيلها.. شاهدوا الفيديو واحكموا
03:12 | 2021-06-27
27/06/2021 12:44:27
Lebanon 24
Lebanon 24
زوج أحلام يخرج عن صمته ويكشف سر إعجابه بكيم كارداشيان.. وهذا ما قاله عن صور القبلات مع زوجته (فيديو)
Lebanon 24
زوج أحلام يخرج عن صمته ويكشف سر إعجابه بكيم كارداشيان.. وهذا ما قاله عن صور القبلات مع زوجته (فيديو)
05:00 | 2021-06-26
27/06/2021 12:44:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact