لودريان إلى أميركا بعد أيام.. ولبنان على الطاولة





وقالت صحيفة "لو جورنال دو ديمانش"، التي أجرت حوارا حصريا مع الوزير الفرنسي ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن، إن "جان إيف لودريان سيكون في واشنطن بتاريخ 14 تموز".



وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد يزور الولايات المتحدة في وقت لاحق هذا العام.



وكان لودريان أعلن الجمعة أن باريس وواشنطن "ستتحركان معا للضغط" على المسؤولين عن الأزمة التي يغرق فيها لبنان منذ أشهر.



وقال لودريان في مؤتمر صحفي مع نظيره الأميركي في باريس: "نلاحظ معا المأساة التي يمكن أن تحصل في حال تفتت هذا البلد أو زال"، وأضاف: "قررنا أن نتحرك معا للضغط على المسؤولين. نحن نعرف من هم". أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان سيتجه إلى الولايات المتحدة في 14 تموز القادم.وقالت صحيفة "لو جورنال دو ديمانش"، التي أجرت حوارا حصريا مع الوزير الفرنسي ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن، إن "جان إيف لودريان سيكون في واشنطن بتاريخ 14 تموز".وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد يزور الولايات المتحدة في وقت لاحق هذا العام.وكان لودريان أعلن الجمعة أن باريس وواشنطن "ستتحركان معا للضغط" على المسؤولين عن الأزمة التي يغرق فيها لبنان منذ أشهر.وقال لودريان في مؤتمر صحفي مع نظيره الأميركي في باريس: "نلاحظ معا المأساة التي يمكن أن تحصل في حال تفتت هذا البلد أو زال"، وأضاف: "قررنا أن نتحرك معا للضغط على المسؤولين. نحن نعرف من هم".

وأشار وزير الخارجية الفرنسي إلى أنه وبلينكن لديهما "التقييم نفسه للوضع" بشأن "الانهيار المأسوي لهذا البلد"، منتقدا القادة السياسيين اللبنانيين و"عجزهم عن مواجهة أدنى تحدٍ أو الشروع بأدنى عمل لإنهاض البلد".