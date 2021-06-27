لبنان

مصادر "الثنائي الشيعي" تعلق على "لقاء خلدة".. ماذا قالت؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
27-06-2021 | 04:30
A-
A+
Doc-P-837200-637603832240901278.jpg
Doc-P-837200-637603832240901278.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
علّقت مصادر في" الثنائي الشيعي" على "لقاء خلدة" يوم أمس، والذي جمع رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط إلى رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" طلال أرسلان ورئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب. 
وقالت المصادر لـ"لبنان24" أنّ "هذا اللقاء ضروري ويعتبرُ منصة لوأد أي فتنة أو اقتتال أو انهيار أمني، وهذا ما يؤكد عليه رئيس مجلس النواب نبيه بري والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله"، وأضافت: "ما حصل يؤكد أن هناك رفضاً لأي مواجهة بين الأطراف الداخلية، وهذا الامر يجب أن يتمسك به الجميع خصوصاً في هذه المرحلة الدقيقة". 
وأكدت المصادر أن "لقاء خلدة يجب أن يتم استنساخه في كل لبنان للتأكيد على أهمية التكاتف ومواجهة الانهيار الاقتصادي". وختمت: "على الجميع دعم الجيش والالتفاف حوله والمضي قدماً في دعمه بكل الوسائل".

لبنان

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:04 | 2021-06-27
14:02 | 2021-06-27
13:47 | 2021-06-27
13:28 | 2021-06-27
12:51 | 2021-06-27
12:47 | 2021-06-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website