لبنان

ارسال MTC مقطوع في طرابلس.. والانترنت أيضاً

Lebanon 24
27-06-2021 | 02:51
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انقطع ارسال الهواتف الخلوية المشتركة مع شركة "MTC"، كما توقفت خدمة الانترنت في المدينة منذ ليل امس دون معرفة الاسباب، بحسب ما أفادت "لبنان 24". 
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