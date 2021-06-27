لبنان

طرابلس.. إليكم بيان الجيش وحصيلة الجرحى بصفوفه

Lebanon 24
27-06-2021 | 07:24
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

"بتاريخ 26 /6 /2021 وفي منطقة التل ـــ طرابلس، أصيب تسعة عسكريين بجروح بعدما أقدم شبّان يستقلون دراجات نارية على رمي قنابل صوتية باتجاه قوة من الجيش كانت تعمل على حفظ الأمن أثناء احتجاجات شهدتها المنطقة.
وفي ساحة النور شارع الجميزات ـــ طرابلس، وأثناء قيام قوة من الجيش بمهمة حفظ الأمن ومنع التعدّي على الأملاك العامة والخاصة، تعرّضت للرشق بالحجارة ما أدّى إلى إصابة أحد العسكريين".
 
 
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