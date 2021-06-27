لبنان

محاولة تهريب 14 مليون قرص مخدر إلى السعودية.. عكر تعلّق

Lebanon 24
27-06-2021 | 03:30
A-
A+
Doc-P-837214-637603867832069327.jpg
Doc-P-837214-637603867832069327.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر البيان التالي:
"أعربت نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، عن إستنكارها الشديد لما يقوم به بعض المجرمين من عملياتِ لتهريب مواد مخدرة إلى المملكة العربية السعودية من لبنان، وآخرها محاولة تهريب حوالى 14 مليون قرص مخدر من الكبتاغون مخفية داخل شحنة ألواح حديدية.
وأشارت الى أن جهوداً كبيرة تبذل من قبل كافة الأجهزة الأمنية في لبنان من أجل وقف التهريب، وقد تم ضبط عدد كبير من الشحنات التي كانت موضبة للتهريب الى المملكة العربية السعودية مؤخراً منوهة بعملهم هذا، وتعمل الحكومة اللبنانية أيضاً على إجراءات من شأنها ضبط التهريب في المرافىء.
وأكدت الوزيرة عكر أن التهريب يشكل خطراً على المجتمع ومن شأنه الإساءة الى العلاقات بين البلدين الشقيقين، مشيرةً الى أن التنسيق بين الأجهزة المعنية في البلدين سيحد من جريمة التهريب ويقضي عليه".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:30 | 2021-06-27
05:28 | 2021-06-27
05:25 | 2021-06-27
05:24 | 2021-06-27
05:08 | 2021-06-27
05:07 | 2021-06-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website