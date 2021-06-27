لبنان

محاولات سرقة فاشلة في عكار

Lebanon 24
27-06-2021 | 03:26
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أقدم مجهولون فجر اليوم الأحد على محاولة سرقة منزل المواطن "ح.ع" في بلدة البرج بعكّار وذلك بواسطة الخلع والكسر إلّا أن صاحب المنزل قد شعر بحركة غريبة فباءت عمليتهم بالفشل وفروا إلى جهة مجهولة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وأفادت المعلومات أن المنطقة شهدت عند منتصف الليل إطلاق رصاص كثيف في الهواء، وبحسب المصادر فأن أحد المواطنين أقدم على اطلاق النار في الهواء بعد ان شعر أيضاً بحركة غريبة قربَ منزله. 
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