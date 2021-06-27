لبنان

المرصد وصفه بأنّه "رجل حزب الله الأول في درعا".. اغتيال عارف الجهماني في صيدا السورية (صورة)

Lebanon 24
27-06-2021 | 10:28
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أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان سقوط عارف الجهماني في ريف درعا الشرقي جنوب سوريا.
 
وفي التفاصيل أنّ المرصد وصف الجهماني بأنّه رجل "حزب الله الأول في درعا". 
 


ونقلت المعلومات أن  الجهماني استهدف بالرصاص بشكل مباشر من قبل مسلحين مجهولين في بلدة صيدا شرق درعا. 


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