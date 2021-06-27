المرصد وصفه بأنّه "رجل حزب الله الأول في درعا".. اغتيال عارف الجهماني في صيدا السورية (صورة)

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان سقوط عارف الجهماني في ريف درعا الشرقي جنوب سوريا.

وفي التفاصيل أنّ المرصد وصف الجهماني بأنّه رجل "حزب الله الأول في درعا".